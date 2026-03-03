Тысячи японцев, одетых только в набедренные повязки, пытаются получить удачу на весь год. Этот ритуал зародился..

Тысячи японцев в набедренных повязках поборолись за счастье и удачу

Тысячи японцев, одетых только в набедренные повязки, пытаются получить удачу на весь год. Этот ритуал зародился в городе Инадзава в префектуре Айти примерно 1250 лет назад.

Необычный обряд проводят в храме Овари Окунитама каждый год. Священники брызгают в толпу водой, а также разбрасывают амулеты. Всё это должно помочь людям обрести счастье.

Кульминация праздника начинается, когда в храм прибывает так называемый Син-Отоко, или Счастливчик. Он играет роль божественного человека, который ищет путь к потерянной святыне.

В этом время надо дотронуться до голени Син-Отоко, чтобы очиститься от всего плохого и взамен получить удачу.

«Очень непросто в такой толпе. Все хотят дотронуться до лысого мужчины. Люди сильно толкаются и наступают на ноги, мне тоже отдавили. Это сумасшествие, но ничего страшного».

Организаторы праздника призывают мужчин быть осторожнее и сильно не толкаться. Недавно на подобном фестивале в префектуре Окаяма трое человек потеряли сознание.

Между тем в обряде ежегодно участвуют тысячи людей, надеясь, что это принесёт счастье и везение.

