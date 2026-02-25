На израильском пляже обнаружили тушу крупного кашалота

Тушу 12-метрового кашалота выбросило на берег недалеко от Ашкелона в Израиле. На пляж сразу прибыли инспекторы..

Тушу 12-метрового кашалота выбросило на берег недалеко от Ашкелона в Израиле. На пляж сразу прибыли инспекторы по охране природы.

На место происшествия вызвали экспертов из Управления природы и парков Израиля, исследователей из Хайфского университета, а также морских биологов. Специалисты провели вскрытие и взяли образцы для лабораторных исследований, чтобы выяснить причину смерти кита.

С начала наблюдений вдоль израильского побережья было обнаружено восемь туш кашалотов, включая последний случай.

Кашалоты – крупнейшие представители зубатых китов. Самцы вырастают до 18-20 метров и могут весить до 40 тонн. Самки мельче и легче. Их длина – примерно 11 метров, весят 15 тонн.

В 2021 году Международный союз охраны природы классифицировал средиземноморскую популяцию кашалотов как находящуюся под угрозой исчезновения. Эксперты говорят, что она генетически отличается от атлантических популяций. Основную опасность для кашалотов представляют дрифтерные сети, сейсморазведка при поиске газа и нефти, а также загрязнение пластиком.

Короткая ссылка на эту страницу: