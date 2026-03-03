fb pixel
Телеканал NTD

Куба арестовала панамцев, обвинив их в подрывной деятельности

Куба арестовала панамцев, обвинив их в подрывной деятельности

Министерство внутренних дел Кубы арестовало десятерых граждан Панамы. Им вменяют изготовление плакатов с так называемым «подрывным..

Дата загрузки: 2026-03-03

Куба арестовала панамцев, обвинив их в подрывной деятельности

Министерство внутренних дел Кубы арестовало десятерых граждан Панамы. Им вменяют изготовление плакатов с так называемым «подрывным содержанием».

Как заявил ведущий новостей на кубинском правительственном телевидении со ссылкой на заявление МВД, панамцы, проживающие в стране, были арестованы за пропаганду против кубинского конституционного порядка, и что их направили на Кубу некие неназванные покровители.

[ведущий новостей]:
«После достижения этой цели они должны были покинуть страну и по возвращении в Панаму получить денежную сумму, которая, согласно их первоначальным показаниям, составляла от 1000 до 1500 долларов для каждого. После ареста они признали себя исполнителями действий, совершённых в столице рано утром в субботу, 28 февраля. Расследование продолжается».

Посольство Панамы в Гаване ситуацию пока не прокомментировало.

Эти аресты последовали вслед за операцией кубинских властей против другой предполагаемой попытки подрывной деятельности, о которой объявили на прошлой неделе. Тогда, по данным Кубы, хорошо вооружённые кубинские эмигранты попытались проникнуть на Кубу на скоростном катере, зарегистрированном во Флориде. Это привело к перестрелке с силовиками, в результате которой четверо нападавших погибли и шестеро получили ранения. Выживших арестовали, и сейчас они находятся под стражей.

Короткая ссылка на эту страницу:

По теме
Дональд Трамп Санкции
По теме
Вирус в Китае сейчас
Бизнес имидж
Бизнес личности
Бизнес возможности
© 2002-2021 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Открой мир в своем смартфоне

Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо

Подпишись на e-mail рассылку

Выбери что бы вы хотели получать на свой e-mail:

Я уже подписался...