Возобновились рейсы из ОАЭ в Россию: туристов возвращают домой

Дата загрузки: 2026-03-03

Авиалайнер компании Etihad Airways доставил российских туристов из Абу-Даби в Москву. Самолёт сел в аэропорту Шереметьево. Это первый пассажирский рейс из Объединённых Арабских Эмиратов, приземлившийся в России после приостановки полётов на Ближнем Востоке.

Авиасообщение временно прекратилось после того, как в субботу Израиль и США начали наносить удары по Ирану.

Самолёт из Абу-Даби пролетел через воздушное пространство Пакистана, Афганистана, Таджикистана, Узбекистана и Казахстана. Это заняло примерно семь часов.

Некоторые пассажиры говорят, что 28 февраля боялись выходить на улицу – отсиживались в отелях.

[Евгения, авиапассажирка]:
«Вчера уже было поспокойнее. Но это в Абу-Даби».

В выходные из ОАЭ были отменены десятки рейсов. Многим туристам пришлось ночевать на парковках. Но пассажиры из Абу-Даби рассказывают, что авиакомпания Etihad позаботилась о том, чтобы продлить их пребывание в отелях.

[авиапассажирка]:
«Компания великолепная. Предоставила все возможные и невозможные услуги. Всё бесплатно. Что касается обстановки, мы видели только один взрыв из окна такси. А так нет, всё спокойно, всё хорошо».

Сейчас российские авиакомпании также начали вывозить россиян из ОАЭ. Пустые авиалайнеры с повышенной вместимостью будут летать в Дубай и Абу-Даби и забирать оттуда пассажиров.

