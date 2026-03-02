Лучшие собаки кинематографа получили премию Fido в Лондоне

Собаки-кинозвёзды получили награды за лучшие роли в фильмах 2025 года. Торжественную церемонию провели в Лондоне. Премия..

Собаки-кинозвёзды получили награды за лучшие роли в фильмах 2025 года. Торжественную церемонию провели в Лондоне. Премия Fido считается собачьим аналогом «Оскара».

В числе лучших – английский спрингер-спаниель Рози, которая сыграла в фильме «Я клянусь», джек-рассел-терьер Тоад, снявшийся в биографической драме «Хамнет», и другие четвероногие актёры.

[Моника Долан, актриса]:

«Мне очень нравится, что собак награждают, поскольку они дают нам очень много. Они работают, доверяя нам, и часто мы ставим их в довольно сложные ситуации. Но собаки искренне нам доверяют и соглашаются выполнять команды».

Терьер по кличке Мерв, сыгравший главную роль в одноименном фильме, получил награду в номинации «Лучшая собака-комик». А «Лучшей в мире» стала Дикси – американский бульдог, которая снялась в драме «Стрекоза».

[Тоби Роуз, организатор]:

«Для нас огромным событием стало то, что в этом году участвует много собак, которые снялись в фильмах и теперь получили премии».

Премию Fido вручают собакам-актёрам уже 20-й год.

