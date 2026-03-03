США и Израиль продолжают наносить удары, Иран нацелился на нефтяную инфраструктуру

Десятки ударных ракет и дронов, запущенных со стороны Ирана, в понедельник перехватил Бахрейн – островное королевство,..

Десятки ударных ракет и дронов, запущенных со стороны Ирана, в понедельник перехватил Бахрейн – островное королевство, где базируется 5-й флот ВМС США.

Иранские беспилотники также ударили по Саудовской Аравии, в частности по нефтеперерабатывающему заводу Рас-Танура, после чего он был закрыт.

Тегеран наносит ответные удары по Израилю, военным объектам США в странах Персидского залива и объектам, имеющим решающее значение для мирового производства энергии.

А Израиль и США продолжают удары в рамках военной кампании, в результате которой был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. По словам президента США Дональда Трампа, операция, продлится несколько недель.

Внимание рынка сосредоточено на том, распространится ли конфликт на другие нефтедобывающие страны региона. Иран пытается показать, что ключевая энергетическая инфраструктура Персидского залива находится в пределах его досягаемости, и настроения инвесторов, вероятно, ухудшатся.

Тем временем, посол Ирана в Международном агентстве по атомной энергии в понедельник заявил, что авиаудары США и Израиля были нацелены на иранский обогатительный завод в Натанзе.

Это противоречит оценке главы ООН по надзору за ядерной безопасностью. По его словам, у агентства нет никаких доказательств того, что удары были нанесены по ядерным объектам Ирана.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Площадка в Натанзе находится примерно в 220 километрах от столицы. Это сеть из наземных и подземных лабораторий, на которых проводили основную работу по обогащению урана.

Между тем, густой дым окутал южные пригороды Бейрута – столицы Ливана. Израиль продолжает наносить авиаудары по районам, контролируемым «Хезболлой», группировкой, которая считается одним из главных союзников Ирана на Ближнем Востоке. После начала военной кампании она также вступила в конфликт, запустив ракеты и беспилотники в сторону Израиля.

Израильские военные подтвердили, что проводят операции против командных центров «Хезболлы» и складов оружия в этом районе.

А премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в понедельник, что война США и Израиля против Ирана не будет вечной и потребует быстрых и решительных действий.

Он также заявил, что народ Ирана должен «сменить правительство» и что Израиль и США «создают им для этого все условия».

Короткая ссылка на эту страницу: