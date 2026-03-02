Мексиканский город Тукстла-Гутьеррес в штате Чьяпас побил мировой рекорд Гиннесса по формированию самой большой живой фигуры..

Мексика побила рекорд Гиннесса по формированию самой большой живой фигуры в виде футбольной майки

Мексиканский город Тукстла-Гутьеррес в штате Чьяпас побил мировой рекорд Гиннесса по формированию самой большой живой фигуры в виде футбольной майки. На местном стадионе собрались почти 5000 человек. Рекорд подтвердил представитель Книги Гиннесса.

[Альфредо Ариста, судья]:

«Здесь 4757 официально зарегистрированных участников. Вы просто замечательные. Поздравляю!»

Участники мероприятия говорят, что любят футбол.

[участница мероприятия]:

«Это замечательно, поскольку это прекрасный вид спорта. Он объединяет, способствует сотрудничеству, сплачивает и, прежде всего, создает гармонию между людьми». [участник мероприятия]:

«Я в восторге, потому что такое редко увидишь. Горжусь тем, что меня пригласили».

Предыдущий рекорд установили в Колумбии в 2018 году. Тогда фигуру сформировал 2891 человек.

Мексика станет соорганизатором Чемпионата мира по футболу FIFA-2026 вместе с Канадой и США. Матчи в Мексике запланированы на 11 июня и 19 июля. Они пройдут в Мехико, Гвадалахаре и Монтеррее.

