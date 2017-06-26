Бразилию удивил запрет США на импорт бразильской говядины

Мясной отрасли Бразилии нанесли серьёзный удар. Она уже пострадала после «мясного скандала» в марте. Теперь же США приостановили импорт всей свежей бразильской говядины.

В Министерстве сельского хозяйства Бразилии удивлены. Замминистра подчеркнул, что опасности для здоровья граждан нет.

[Эумар Новаки, замминистра сельского хозяйства Бразилии]:

«Мы удивились, что Министерство сельского хозяйства США приняло решение приостановить поставки. Эмбарго нет, но есть временная приостановка, а также требование предоставить разъяснения. Наша техническая команда уже составляет ответное письмо».

В письме американская сторона сообщила, что приостанавливает поставки из-за того, что бразильское мясо постоянно вызывало обеспокоенность. Вашингтон заявил, что возобновит импорт, только когда Бразилия исправит все недостатки.

Министр сельского хозяйства Бразилии собирается посетить США, чтобы дать все разъяснения лично.

[Эумар Новаки, замминистра сельского хозяйства Бразилии]:

«Министр Блаиру Мажжи уже выразил намерение поехать в США и объяснить, чем мы тут занимаемся».

С марта США инспектировали всю говядину, которая поступала из Бразилии. Процент отсева превысил 10%, хотя для других стран этот показатель, в среднем, составляет 1%.

Так называемый мясной скандал разгорелся в стране после выявления преступной группировки, которая поставляла на внутренний и внешний рынки просроченную говядину. Арестовали около 30 человек, включая владельцев компаний и чиновников.

Протухшему мясу придавали свежий вид, вымачивая в химических веществах. Предприниматели подкупали чиновников, чтобы те выдавали разрешительные документы без проверок. Есть подозрения, что владельцы мясных компаний также финансировали политические партии.