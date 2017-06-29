Крупнейшая израильская электростанция страдает от наплыва медуз

Станция находится недалеко от прибрежного города Хадера. Она вырабатывает электроэнергию путём сжигания угля. А морскую воду используют для охлаждения систем.
Главный инженер электростанции говорит, наплыв медуз может нарушить процесс выработки электроэнергии.
[Итай Яфе, главный инженер на угольной электростанции]:
«Это негативно влияет на наше оборудование. Вместе с водой, которую используют для охлаждения турбин, сюда попадает огромное число медуз. Как видите, они забивают фильтры».
Такая проблема возникает каждое лето. Пока сотрудникам удавалось собрать всех медуз, и перебоев с электричеством не было.
Тонны медуз потом отвозят на специально отведённую для этого свалку, которая находится под управлением Министерства защиты окружающей среды.
Станцию начали строить в 1973 году. В настоящее время там работает шесть энергоблоков. Она вырабатывает 23% всей потребляемой в Израиле электроэнергии. Каждые сутки здесь сжигают 18 тысяч тонн угля. И каждый час для охлаждения используют 320 тысяч тонн морской воды.