Крупнейшая израильская электростанция страдает от наплыва медуз

В Израиле наступило жаркое лето. А с ним начались проблемы на крупнейшей электростанции страны под названием «Орот Рабин». Из Средиземного моря сюда попадает огромное количество медуз.

Станция находится недалеко от прибрежного города Хадера. Она вырабатывает электроэнергию путём сжигания угля. А морскую воду используют для охлаждения систем.

Главный инженер электростанции говорит, наплыв медуз может нарушить процесс выработки электроэнергии.

[Итай Яфе, главный инженер на угольной электростанции]:

«Это негативно влияет на наше оборудование. Вместе с водой, которую используют для охлаждения турбин, сюда попадает огромное число медуз. Как видите, они забивают фильтры».

Такая проблема возникает каждое лето. Пока сотрудникам удавалось собрать всех медуз, и перебоев с электричеством не было.

Тонны медуз потом отвозят на специально отведённую для этого свалку, которая находится под управлением Министерства защиты окружающей среды.

Станцию начали строить в 1973 году. В настоящее время там работает шесть энергоблоков. Она вырабатывает 23% всей потребляемой в Израиле электроэнергии. Каждые сутки здесь сжигают 18 тысяч тонн угля. И каждый час для охлаждения используют 320 тысяч тонн морской воды.