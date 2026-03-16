Почему звук гремучей змеи – такой эффективный предупреждающий сигнал в природе

Эта гремучая змея издаёт своё знаковое предупреждающее трещание. Но опасности она не представляет, ведь это робот.

Копию создали исследователи из Техасского университета в Эль-Пасо. Их задачей было ответить на давний научный вопрос: почему звук гремучей змеи – такой эффективный предупреждающий сигнал.

Гремучие змеи – это ядовитые гадюки, обитающие по всем США. В отличие от большинства других змей, они обладают характерным образованием на кончике хвоста, которое называют погремушкой. Когда змея быстро вибрирует мышцами, полые сегменты сближаются, издавая трещание.

Учёные долгое время считали, что погремушку змея использует как предупреждение перед атакой. Однако, как оказалось, она использует её больше как сдерживающий элемент, помогая избегать ненужных атак.

Чтобы это выяснить, провели контролируемые испытания на животных в зоопарке Эль-Пасо. Целью было измерить, как менялось их поведение при активации предупреждающего сигнала.

Результаты показали, что в момент трещания многие животные пытались избегать змеи.

[Кэрри Трюдо, зоолог]:

«Так что погремушка – это вежливый способ сказать: «Я не хочу, чтобы ты был в моём пространстве». Они могли бы просто укусить, но предпочли бы, чтобы ты просто ушёл, и они сделают то же самое».

Исследователи говорят, что змеи также сочетают несколько сигналов одновременно: звук, движение и положение тела. Это становится эффективным предупреждением в дикой природе.

Учёные отмечают, что благодаря роботу могут исследовать реакцию животных на змей, не подвергая опасности ни самих пресмыкающихся, ни подопытных.

