Куба заявила о начале переговоров с США

Куба, которая сильно зависит от венесуэльской нефти, объявила о начале переговоров с США. Она стремится разблокировать поставки энергоносителей. Американская блокада погружает остров, управляемый коммунистами, в ещё более глубокий экономический и социальный кризис.

[Мигель Диас-Канель, президент Кубы]:

«В страну не поступало топливо в течение трёх месяцев. Поэтому мы вырабатываем электроэнергию в дневное время за счёт отечественной нефти и наших тепловых электростанций. Три месяца без поставок топлива. Заканчиваются дизельное топливо и мазут».

Трамп остановил поставки венесуэльской нефти на Кубу и пригрозил ввести пошлины в отношении любой страны, которая будет продавать острову энергоносители.

Это произошло после того, как США захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро, самого важного союзника Кубы.

Жители Кубы большую часть дня живут без электричества. Также на фоне многолетнего экономического кризиса цены продолжают расти.

[Яими Гонсалес, жительница Кубы]:

«Мы в разрухе и больше не можем терпеть. Надеюсь, что переговоры между Кубой и США помогут найти лучшее решение, предоставят Кубе больше шансов на развитие. Мы больше не можем этого терпеть, потому что ситуация на Кубе очень сложная».

В субботу антиправительственные протестующие атаковали офис коммунистической партии в городе Морон на севере Кубы. Люди подожгли здание и бросали в окна камни, выкрикивая «Свобода».

В последние недели Трамп сделал ряд заявлений, утверждая, что Куба находится на грани краха и стремится заключить сделку с США. Он также сказал, что Вашингтон рассматривает все варианты действий, включая военные.

Представитель Белого дома сообщил журналистам, что переговоры с Кубой действительно ведутся и что, по словам Трампа, власти Кубы должны согласиться на сделку, которая, по его мнению, «будет заключена очень легко».

