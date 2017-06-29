Традиционная культура казачества возрождается в России

[Егор Сирков, казак]:

«Допустим, человек может красиво нарядиться, но, кроме внешней формы, ничего нет. А можно и не наряжаться, и быть твёрдым в своих убеждениях, духом, понятиях, знать закон старины, жить по этому закону. Подстраиваясь под современность, но, тем не менее, сохранять основные принципы и постулаты».

Яркая и богатая культура казачества продолжает возрождаться в России после долгих лет забвения. Село Донское в Ставропольском крае – не исключение. Казаки здесь – сплочённое сообщество, которое старается поддерживать старинные традиции.

Сельчане разводят скот, занимаются сельским хозяйством, но и шашки держат острыми. В царские времена казаки всегда были готовы дать отпор врагу. Государственные рубежи были под их охраной.

Не забывают здесь в свободную минуту и о казачьих песнях.

Эта часть культуры казачества – один из самых известных её символов. Старейший музыкальный казачий коллектив в России – Кубанский казачий хор. Основан ещё в 1881 году, в 1936-м пережил второе рождение. В его репертуаре – песни разных эпох.

[Виктор Захарченко, руководитель Кубанского казачьего хора]:

«Мы должны своими произведениями, своими концертами напоминать, что казак – это не что-то непонятное, типа кто-то шашкой машет. Шашкой, если это бой настоящий, может быть и надо махать, но не это самое главное, а твой внутренний настрой».

По мнению руководителя хора Виктора Гавриловича Захарченко, должно произойти духовное соединение современных казаков со многими поколениями их предков, а также – с потомками.

Казаками на Руси называли независимое вооружённое население, которое сторожило государственные и внутренние этнические границы. В обмен казаки получали плодородные земли и социальную автономию, их также освобождали от налогов.

Казачьи сообщества существуют в России, Украине, Белоруссии, Казахстане, Южной Осетии и других странах.