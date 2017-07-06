06 июля 2017

На саммит G20 съехались десятки тысяч протестующих

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Лидеры крупнейших экономик мира и главы центральных банков встретятся на саммите G20 в Гамбурге 7-8 июля. Съезжаются сюда и десятки тысяч протестующих. Активисты уже начали возводить палаточные лагеря и выходить с протестами.

При этом они опасаются, что власти не позволят проводить демонстрации во время саммита, и это будет невозможно оспорить в суде.

[Михаэль Мартин, активист]:
«Раньше часто не получалось разрешить проблему в судебном порядке, поскольку вместо письменного отказа, который можно оспорить, просто чинили препятствия на улице. Но мы хотим начать демонстрацию и пройти до места проведения митинга».

Между тем полиция уже разогнала примерно 500 протестующих в порту Гамбурга. Силовики применили водомёты. Палаточные лагеря также сносят. Два десятка протестующих смогли обойти запрет и разбили лагерь на церковной территории, заручившись согласием настоятеля храма.

Многие активисты полагают, что участники саммита не решают главных проблем в мире: как справиться с голодом и различными кризисами, в том числе экологическим.

[Михаэль Мартин, активист]:
«В мире для многих жизнь – это ад. Мы хотим сообщить об этом, и также хотим заявить, что не будем играть по этим правилам и не дадим саммиту пройти спокойно».

[Нико Берг, активист]:
«Эти люди хотят вести дела беспрепятственно, непринуждённо обсуждать экономическую ситуацию. Их единственное желание – использовать нас и обсуждать, как избежать помех этому. Нам такого не нужно, и мы будем защищаться».

Между тем, Министерство внутренних дел Германии заявило, что мирные протесты приветствуются и допустимы в демократической стране. Однако беспорядки будут подавлены. Охрану порядка обеспечат 20 тысяч полицейских.

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