Защитники животных: туристам на Бали продают собачье мясо

Туристам на Бали под видом курятины или говядины, возможно, продают мясо собак. Об этом заявляет неправительственная организация Animals Australia.

В течение месяца она проводила расследование, в ходе которого выяснила, что на индонезийском острове отлавливают и даже воруют собак. Их содержат в ужасных условиях и убивают жестокими способами. Никакие санитарные нормы не соблюдаются.

Мясо готовят и продают под маркировкой RW. Однако мало кто из туристов знает, что обозначают эти буквы. На вопрос, чьё это мясо, иностранцам отвечают, что это курица или говядина.

При этом губернатор Бали заявляет, что сообщения организации Animals Australia недостоверны. А жестокий отлов собак, по его словам, проходил во время массовой вакцинации.

Местные защитники животных говорят: раньше на Бали никогда не ели собак. Этого не позволяют религиозные убеждения. Большинство жителей острова исповедуют индуизм.

[Линда Буллер, глава реабилитационного центра для собак]:

«Есть мясо собак для Бали ненормально. Может быть, так делают в Китае, во Вьетнаме, но на Бали такого никогда не было. Эта практика распространилась в последние десять лет. Мне кажется, это сложно остановить».

Туристы, узнав, что на Бали продают шашлыки из мяса собак, сильно огорчаются. Многие уверены, что иностранцы перестанут приезжать на остров, если узнают о происходящем.

[турист из Австралии]:

«Австралийцы не станут есть собак. Они не приедут сюда, просто не приедут».

По данным Animals Australia, на Бали ежегодно ради мяса убивают до 100 тысяч собак. Защитники животных в июле планируют встретится с властями острова и призвать их остановить торговлю собачьим мясом.