Хрупкое искусство: студент возводит дворцы из игральных карт

[Ахмед Хассан Рефайе, студент]:
«Мне нравится это. Нравится сама идея. Я люблю архитектуру, люблю карты и люблю искусство. Поэтому я попытался связать всё воедино».
Ахмед уже возводил из карт копии вашингтонского Капитолия, церквей эпохи Возрождения и других знаменитых зданий. На создание самой большой модели потребовалось 100 часов.
Ахмед надеется когда-нибудь попасть в Книгу рекордов Гиннесса. Но мечта — всё же не в этом.
[Ахмед Хассан Рефайе, студент]:
«Рекорд Гиннесса дал бы возможность провести большую выставку. Исполнились бы мои 10-летние надежды. Я хочу построить музей для моделей из игральных карт».
Если мечта Ахмеда осуществится, то он создаст первый в Египте и в мире музей для карточных дворцов.
Ну а пока ему приходится безжалостно рушить хрупкие творения.