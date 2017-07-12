Хрупкое искусство: студент возводит дворцы из игральных карт

[Ахмед Хассан Рефайе, студент]:

«Мне нравится это. Нравится сама идея. Я люблю архитектуру, люблю карты и люблю искусство. Поэтому я попытался связать всё воедино».

Вот такие дворцы из игральных карт постоянно возводит египетский студент Ахмед Хассан Рефайе. Это необычное искусство стало его страстью. Ему посвящает последние десять лет.

Ахмед уже возводил из карт копии вашингтонского Капитолия, церквей эпохи Возрождения и других знаменитых зданий. На создание самой большой модели потребовалось 100 часов.

Ахмед надеется когда-нибудь попасть в Книгу рекордов Гиннесса. Но мечта — всё же не в этом.

[Ахмед Хассан Рефайе, студент]:

«Рекорд Гиннесса дал бы возможность провести большую выставку. Исполнились бы мои 10-летние надежды. Я хочу построить музей для моделей из игральных карт».

Если мечта Ахмеда осуществится, то он создаст первый в Египте и в мире музей для карточных дворцов.

Ну а пока ему приходится безжалостно рушить хрупкие творения.