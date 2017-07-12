12 июля 2017

Хрупкое искусство: студент возводит дворцы из игральных карт

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Вот такие дворцы из игральных карт постоянно возводит египетский студент Ахмед Хассан Рефайе. Это необычное искусство стало его страстью. Ему посвящает последние десять лет.

[Ахмед Хассан Рефайе, студент]:
«Мне нравится это. Нравится сама идея. Я люблю архитектуру, люблю карты и люблю искусство. Поэтому я попытался связать всё воедино».

Ахмед уже возводил из карт копии вашингтонского Капитолия, церквей эпохи Возрождения и других знаменитых зданий. На создание самой большой модели потребовалось 100 часов.

Ахмед надеется когда-нибудь попасть в Книгу рекордов Гиннесса. Но мечта — всё же не в этом.

[Ахмед Хассан Рефайе, студент]:
«Рекорд Гиннесса дал бы возможность провести большую выставку. Исполнились бы мои 10-летние надежды. Я хочу построить музей для моделей из игральных карт».

Если мечта Ахмеда осуществится, то он создаст первый в Египте и в мире музей для карточных дворцов.

Ну а пока ему приходится безжалостно рушить хрупкие творения.

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