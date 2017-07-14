14 июля 2017

«Голубей ради мира» показали в зоопарке Манилы

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В одном из зоопарков филиппинской столицы Манилы — выставка голубей со всего мира. И это не просто выставка, а — своеобразный призыв к миролюбию. Голубь — символ мира.

[Эммануэль Тангко, владелец зоопарка]:
«Здесь в зоопарке Малабон мы демонстрируем голубей как символ мира. У нас идет война в Марави, и мы надеемся, что этой акцией мы вдохновим филиппинцев действовать мирными способами».

Всего зоопарк собрал 15 голубей самых разных видов. В их числе — саксонский священник, моденский голубь, египетский свифт и английский карьер. Ну а привлечь внимание к выставке «Голуби ради мира» им помогает двухмесячный тигрёнок. При этом он тоже символ.

[Эммануэль Тангко, владелец зоопарка]:
«У нас тут голуби ради мира и тигр ради процветания экономики Филиппин. Тигр — символ процветания, и если наша экономика станет тигриной, то Филиппины будут процветать».

Зоопарк Малабон — частный. В нём собраны как экзотические животные, так и филиппинские эндемики. Эммануэль Тангко решил создать этот зоопарк, узнав о проблеме уничтожения лесов на Филиппинах. Получился своеобразный Ноев ковчег.

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