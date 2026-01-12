Сирийцы в квартале Ашрафия в Алеппо постепенно возвращаются к нормальной жизни. Она была нарушена ожесточёнными столкновениями..

Район в Алеппо возвращается к нормальной жизни после смертоносного конфликта

Сирийцы в квартале Ашрафия в Алеппо постепенно возвращаются к нормальной жизни. Она была нарушена ожесточёнными столкновениями между правительственными войсками и «Сирийскими демократическими силами», во главе которых стоят курды.

[Фирас аль-Хамиди, житель района Ашрафия]:

«Люди начали открывать магазины и возвращаться к работе. Они также вернулись в свои дома. Жизнь налаживается».

Столкновения вспыхнули 6 января в кварталах Ашрафия и Шейх-Максуд. В эскалации насилия стороны обвинили друг друга. Конфликт вспыхнул в то время, когда застопорились переговоры об интеграции «Сирийских демократических сил» в государственные институты.

Столкновения сопровождались интенсивными обстрелами и ударами беспилотников. Погибли не менее 25 мирных жителей, более 120 получили ранения, тысячи людей были вынуждены покинуть свои дома.

9 января Минобороны Сирии объявило о прекращении огня и потребовало, чтобы курдские бойцы покинули районы Алеппо. Сначала они продолжили противостоять армии, но позже согласились на условия властей.

Известно, что более 400 бойцов выехали из города на автобусах. Они направились на северо-восток Сирии, где находится их самопровозглашённая автономия. Ещё 300 курдов были арестованы властями.

Сейчас в Сирии действует второе переходное правительство во главе с президентом Ахмедом аш-Шараа – исламистом и деятелем джихадистского движения. Он обещал объединить Сирию после почти 15 лет гражданской войны. Однако курдские силы опасаются исламистского правительства.

