«Берлинские тюлени» искупались в замёрзшем озере

Дата загрузки: 2026-01-12
Десятки отважных пловцов пришли искупаться в озере Оранке в Берлине. Этой традиции уже 40 лет. В честь юбилея моржи нарядились в маскарадные костюмы.
В мероприятии участвуют «Берлинские тюлени» и другие местные клубы.
Некоторые пловцы занялись моржеванием более полувека назад. Например, Михаэль увлекается зимним плаванием с 73-го года.
[Михаэль, пловец из клуба «Берлинские тюлени»]:
«И с тех пор я этим занимаюсь и чувствую себя прекрасно».
В клубе «Берлинские тюлени» состоят пловцы в возрасте от 12 до 90 лет. Период зимнего плавания длится с середины сентября до конца апреля. Моржи приходят на озеро по воскресеньям.
[Пегги Мюллер, глава клуба «Берлинские тюлени»]:
«Когда ещё переодеваешься на берегу, а кто-то уже зашёл в воду и кричит, просто хочется поскорее присоединиться. Поэтому всё и продолжается так долго. А ещё потому, что у нас замечательный клуб, и мы проделываем отличную работу».
К клубу присоединились уже 190 человек, поэтому новичков туда пока не принимают.
