«Берлинские тюлени» искупались в замёрзшем озере

Десятки отважных пловцов пришли искупаться в озере Оранке в Берлине. Этой традиции уже 40 лет. В..

Десятки отважных пловцов пришли искупаться в озере Оранке в Берлине. Этой традиции уже 40 лет. В честь юбилея моржи нарядились в маскарадные костюмы.

В мероприятии участвуют «Берлинские тюлени» и другие местные клубы.

Некоторые пловцы занялись моржеванием более полувека назад. Например, Михаэль увлекается зимним плаванием с 73-го года.

[Михаэль, пловец из клуба «Берлинские тюлени»]:

«И с тех пор я этим занимаюсь и чувствую себя прекрасно». Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

В клубе «Берлинские тюлени» состоят пловцы в возрасте от 12 до 90 лет. Период зимнего плавания длится с середины сентября до конца апреля. Моржи приходят на озеро по воскресеньям.

[Пегги Мюллер, глава клуба «Берлинские тюлени»]:

«Когда ещё переодеваешься на берегу, а кто-то уже зашёл в воду и кричит, просто хочется поскорее присоединиться. Поэтому всё и продолжается так долго. А ещё потому, что у нас замечательный клуб, и мы проделываем отличную работу».

К клубу присоединились уже 190 человек, поэтому новичков туда пока не принимают.

Короткая ссылка на эту страницу: