Китайские моржи плавают в ледяной реке во время зимнего фестиваля в Харбине

Дата загрузки: 2026-01-12
Пока в Харбине проходит фестиваль снежных и ледяных скульптур, группа пожилых китайцев плавает в холодных водах реки Сунхуа. Сначала пловцы делают большую прорубь, а затем ныряют в воду один за другим.
На улице минус 10, но обычно бывает намного холоднее. Вода схватывается льдом почти сразу, поэтому его надо постоянно разбивать.
Моржеванием в основном занимаются люди в возрасте от 60 до 80 лет. Причём многие увлеклись этим несколько десятилетий назад.
[Сунь Пэнци, пловец]:
«Когда прыгаешь в воду, испытываешь мгновенный прилив адреналина. Это захватывающе и приятно. И это полезно для организма, особенно для кровеносных сосудов, сердца и мозга. Я редко мёрзну».
[Фань Шуфан, пловчиха]:
«Я чувствую, что становлюсь сильнее и настойчивее во всём. Что бы я ни делала, всё довожу до конца».
Врачи предупреждают, что плавание в ледяной воде может быть опасным для здоровья. Организм может испытать шок, переохладиться, или могут возникнуть другие серьёзные проблемы.
Но харбинские моржи говорят, что ледяное купание помогает им оставаться молодыми.
[Ван Дэцин, пловец]:
«Когда заходишь в воду, чувствуешь, словно колют бесчисленные иголки. Тепло быстро уходит. Кожа сжимается, кровеносные сосуды сужаются, и кровь приливает к сердцу и печени. Выйдя из воды, согреваешься, кровеносные сосуды снова расширяются. Для них это как упражнения».
Пловцы утверждают, что давно адаптировались к холоду.
[Юй Сяофэн, пловец]:
«Географическое положение сделало нас выносливыми и устойчивыми к холоду. Плавание в ледяной воде – это спорт, который позволяет бросить вызов самому себе. Я горжусь тем, что занимаюсь этим».
Зимой в Харбин поступает воздух с юга Сибири. Это обусловливает суровость погоды. Температура может опускаться до минус 40 градусов.
