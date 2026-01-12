Пока в Харбине проходит фестиваль снежных и ледяных скульптур, группа пожилых китайцев плавает в холодных водах..

Китайские моржи плавают в ледяной реке во время зимнего фестиваля в Харбине

Пока в Харбине проходит фестиваль снежных и ледяных скульптур, группа пожилых китайцев плавает в холодных водах реки Сунхуа. Сначала пловцы делают большую прорубь, а затем ныряют в воду один за другим.

На улице минус 10, но обычно бывает намного холоднее. Вода схватывается льдом почти сразу, поэтому его надо постоянно разбивать.

Моржеванием в основном занимаются люди в возрасте от 60 до 80 лет. Причём многие увлеклись этим несколько десятилетий назад.

[Сунь Пэнци, пловец]:

«Когда прыгаешь в воду, испытываешь мгновенный прилив адреналина. Это захватывающе и приятно. И это полезно для организма, особенно для кровеносных сосудов, сердца и мозга. Я редко мёрзну».

[Фань Шуфан, пловчиха]:

«Я чувствую, что становлюсь сильнее и настойчивее во всём. Что бы я ни делала, всё довожу до конца».

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Врачи предупреждают, что плавание в ледяной воде может быть опасным для здоровья. Организм может испытать шок, переохладиться, или могут возникнуть другие серьёзные проблемы.

Но харбинские моржи говорят, что ледяное купание помогает им оставаться молодыми.

[Ван Дэцин, пловец]:

«Когда заходишь в воду, чувствуешь, словно колют бесчисленные иголки. Тепло быстро уходит. Кожа сжимается, кровеносные сосуды сужаются, и кровь приливает к сердцу и печени. Выйдя из воды, согреваешься, кровеносные сосуды снова расширяются. Для них это как упражнения».

Пловцы утверждают, что давно адаптировались к холоду.

[Юй Сяофэн, пловец]:

«Географическое положение сделало нас выносливыми и устойчивыми к холоду. Плавание в ледяной воде – это спорт, который позволяет бросить вызов самому себе. Я горжусь тем, что занимаюсь этим».

Зимой в Харбин поступает воздух с юга Сибири. Это обусловливает суровость погоды. Температура может опускаться до минус 40 градусов.

Короткая ссылка на эту страницу: