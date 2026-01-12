fb pixel
Телеканал NTD

Фестиваль подлёдной рыбалки: поймать горную форель предлагают в Южной Корее

Фестиваль подлёдной рыбалки: поймать горную форель предлагают в Южной Корее

На улице минус 9, но холод не может испугать любителей подлёдной рыбалки. На замёрзшей реке в..

Дата загрузки: 2026-01-12

Фестиваль подлёдной рыбалки: поймать горную форель предлагают в Южной Корее

На улице минус 9, но холод не может испугать любителей подлёдной рыбалки. На замёрзшей реке в южнокорейском округе Хвачхон собрались сотни людей. Здесь стартовал ежегодный фестиваль, посвящённый зимнему хобби.

Наградой удачливым рыбакам станет горная форель. Эта рыба водится только в чистой и прозрачной воде.

[гостья фестиваля]:
«Я очень рада, что могу порыбачить. И я была счастлива, когда бабушка поймала для меня рыбу».

Форель ловят специальными пластиковыми удочками. Можно поймать рыбу и голыми руками в бассейне.

[гость фестиваля]:
«Ловить рыбу голыми руками было ужасно холодно, но я сосредоточился на кончиках пальцев и поймал пять рыбин, но две отпустил (так требуют правила)».

В этом году толщина льда – 26 сантиметров, но обычно бывает 30. Тем не менее для рыбной ловли этого достаточно.

В первый день фестиваля порыбачить приехали 65 000 человек, включая 3200 иностранных туристов.

Короткая ссылка на эту страницу:

По теме
Дональд Трамп Санкции
По теме
Вирус в Китае сейчас
Бизнес имидж
Бизнес личности
Бизнес возможности
© 2002-2021 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Открой мир в своем смартфоне

Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо

Подпишись на e-mail рассылку

Выбери что бы вы хотели получать на свой e-mail:

Я уже подписался...