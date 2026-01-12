Фестиваль подлёдной рыбалки: поймать горную форель предлагают в Южной Корее

На улице минус 9, но холод не может испугать любителей подлёдной рыбалки. На замёрзшей реке в..

На улице минус 9, но холод не может испугать любителей подлёдной рыбалки. На замёрзшей реке в южнокорейском округе Хвачхон собрались сотни людей. Здесь стартовал ежегодный фестиваль, посвящённый зимнему хобби.

Наградой удачливым рыбакам станет горная форель. Эта рыба водится только в чистой и прозрачной воде.

[гостья фестиваля]:

«Я очень рада, что могу порыбачить. И я была счастлива, когда бабушка поймала для меня рыбу».

Форель ловят специальными пластиковыми удочками. Можно поймать рыбу и голыми руками в бассейне.

[гость фестиваля]:

«Ловить рыбу голыми руками было ужасно холодно, но я сосредоточился на кончиках пальцев и поймал пять рыбин, но две отпустил (так требуют правила)».

В этом году толщина льда – 26 сантиметров, но обычно бывает 30. Тем не менее для рыбной ловли этого достаточно.

В первый день фестиваля порыбачить приехали 65 000 человек, включая 3200 иностранных туристов.

