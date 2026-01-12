ООН прогнозирует замедление темпов роста мировой экономики в 2026 году. Об этом говорится в докладе организации,..

ООН сделала прогноз по поводу роста мировой экономики в 2026 году

ООН прогнозирует замедление темпов роста мировой экономики в 2026 году. Об этом говорится в докладе организации, представленном в штаб-квартире в Нью-Йорке.

Согласно оценкам, глобальный экономический рост в 2026 году составит 2,7 процента. В 2025-м было на одну десятую процента больше. Показатель остаётся ниже среднего уровня допандемийного десятилетия, когда мировая экономика в среднем росла на 3,2 процента в год.

[Навид Ханиф, представитель ООН по экономическому развитию]:

«В прошлом году резкое повышение пошлин нарушило мировую торговлю, однако система оказалась устойчивее, чем ожидалось».

В ООН отмечают, что глобальная инфляция продолжает снижаться. По прогнозам, в 2026 году она опустится до 3,1 процента. Годом ранее она составляла 3,4 процента. При этом, несмотря на устойчивость мировой торговли и смягчение денежно-кредитной политики, накопленные за последние годы структурные проблемы продолжают сдерживать восстановление.

[Шантану Мукерджи, экономист ООН]:

«Эта устойчивость необходима для прогресса, но её недостаточно. За годы слабого роста было потеряно слишком много. Разрыв между странами вырос».

Доклад также анализирует влияние торговых пошлин США, введённых в 2025 году. По оценке экспертов, мировая торговая система смогла адаптироваться, однако эффект неопределённости сохраняется.

[Инго Питтерле, экономист ООН]:

«Мы ожидаем, что рост мировой торговли замедлится в 2026 году, когда ослабнут временные положительные эффекты, связанные с опережающими закупками и накоплением запасов».

Согласно прогнозу ООН, в этом году экономика США вырастет на 2 процента, а рост в Евросоюзе составит 1,3 процента. В Южной Азии темпы роста замедлятся до 5,6 процента.

