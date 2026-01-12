На Филиппинах обрушилась мусорная свалка: погибших могут быть десятки

На Филиппинах продолжают разбирать завалы на месте обрушения мусорной свалки на территории частного предприятия по управлению..
На Филиппинах продолжают разбирать завалы на месте обрушения мусорной свалки на территории частного предприятия по управлению отходами. Инцидент произошёл 8 января в деревне Биналив в пригороде Себу.
Огромная гора мусора обрушилась на административные здания и склады мусорного полигона.
Обнаружены тела шестерых работников. 12 удалось спасти. При этом ещё более 30 человек числятся пропавшими без вести.
У этого мужчины погибла жена. Она оставалась под завалами более суток. Один из выживших видел, что после обрушения она какое-то время была жива.
[Бьенвинидо Ранидо, муж погибшей]:
«Мою жену, кажется, нашли около 6 вечера, но она уже была мертва. Вот что меня возмущает. Когда она ещё была жива, они не могли добраться до неё, потому что она была зажата, и они сказали, что им нужны подходящие инструменты, и что это также опасно для спасателей, поскольку обломки могут обрушиться. Мой единственный вопрос: обломки так и не обрушились, почему же они не смогли достать мою жену вовремя?»
Власти заявили, что на месте происшествия находилось 110 рабочих.
Причин обрушения пока не называют. Но главными факторами могли послужить недавние ливни и сильное землетрясение, случившееся в регионе в сентябре прошлого года.
Из-за остановки работы этого полигона город Себу столкнулся с проблемой утилизации отходов. Власти ищут другие площадки для хранения мусора.
