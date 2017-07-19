Дональд Трамп обещает ввести санкции в отношении Венесуэлы

Дональд Трамп пригрозил Венесуэле санкциями. Если президент Николас Мадуро не отменит созыв Национальной конституционной ассамблеи, то президент США обещает предпринять «решительные и быстрые экономические меры».

Мадуро объявил о созыве Ассамблеи в начале мая. Её задачей станет разработка новой конституции. По мнению оппозиции, она превратит Венесуэлу в страну с однопартийной системой и позволит Мадуро стать диктатором.

В минувшие воскресенье более семи миллионов венесуэльцев приняли участие в так называемом народном референдуме, который провели оппозиционеры. 98% участников опроса высказались против созыва Конституционной ассамблеи, который намечен на 30 июля. Однако референдум был неофициальным, и Мадуро намерен действовать по плану.

Дональд Трамп говорит, что не будет стоять в стороне, пока Венесуэла идёт к полному краху. При этом, Белый дом заявил, что намерен действовать осмотрительно и не усугублять экономический и социальный кризис в южноамериканской стране.

Венесуэльская оппозиция и её сторонники требуют проведения досрочных выборов и создания правительства национального единства. Эксперты считают, что в этом случае у Мадуро нет шансов остаться у власти.

Протесты в Венесуэле продолжаются уже несколько лет. Однако с апреля выступления активизировались. Стимулом стала попытка Верховного суда лишить депутатов иммунитета, учитывая, что в парламенте Венесуэлы большинство – у оппозиции.

Власти жестоко подавляют протесты. За три с половиной месяца погибло почти 100 человек.