ЕС призывает Польшу отказаться от спорной судебной реформы

Первый вице-председатель Еврокомиссии Франц Тиммерманс призвал польские власти отказаться от проведения неоднозначных судебных реформ. По его словам, они угрожают верховенству права в Польше.

[Франц Тиммерманс, вице-председатель Еврокомиссии]:

«Каждый закон, если будет принят, серьёзно подорвёт независимость польской судебной системы. В совокупности они полностью лишат судебную власть независимости и сделают судебную систему абсолютно подконтрольной правительству».

Депутаты Сейма приняли законопроект, дающий право Министерству юстиции назначать руководителей судов и увольнять их. Кроме того, он наделяет парламент полномочиями выбирать 15 из 25 членов Национального судебного совета, который назначает судей и обеспечивает независимость судов. При этом большинство в парламенте принадлежит правящей партии «Право и справедливость». Именно она и предложила провести реформы.

Если Польша не отменит принятые поправки, то Еврокомиссия обещает запустить процедуру предотвращения нарушений законодательства Евросоюза. Она может закончиться обращением в Суд ЕС. Если тот признает Польшу виновной, то может наложить на неё санкции.

Между тем, в Варшаве продолжаются массовые протесты против реформы. Тысячи человек в ночь на четверг собрались у здания парламента.

[Эльжбета Радзишевская, оппозиционерка]:

«В этот законопроект заложено много плохого, он уничтожает наши ценности. Мы не можем безоговорочно принять его. Тем более, с нами никто и не вёл переговоров». [протестующая]:

«Партия «Право и справедливость» хочет присвоить всю власть, включая исполнительную, законодательную и судебную». [протестующий]:

«Думаю, это такая стратегия. Правящая партия делает шаг вперёд, затем полшага назад, но на самом деле они продвигают то, что им нужно».

Евросоюз дал Варшаве неделю на то, чтобы остановить проведение судебных реформ.