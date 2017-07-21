Мешок для сбора породы с Луны ушёл с молотка за $1,8 млн

На аукционе Sotheby’s в Нью-Йорке ушёл с молотка мешок для сбора лунной пыли. 48 лет назад его использовал астронавт Нил Армстронг во время высадки на Луну. Продали исторический лот за один миллион 800 тысяч долларов.

Покупатель пожелал остаться неизвестным.

[Кассандра Хэттон, вице-президент Sotheby’s]:

«Я очень рада тому, что его купил этот человек. Думаю, он очень понимающий. Он по-настоящему оценил важность этого артефакта и просто в восторге от него».

Долгое время мешок считался утерянным. Его нашли в 2003 году во время обыска гаража бывшего директора Канзасского центра космосферы и космоса. Мешок конфисковали и позже продали на правительственном онлайн-аукционе примерно за 1000 долларов. Новый владелец выставил артефакт на торги дома Sotheby’s.

Стартовая цена лота составляла полтора миллиона долларов. За покупку соперничали только несколько участников торгов. Аукционисты рассчитывали выручить за мешок для сбора лунной пыли от двух до четырёх миллионов долларов.

[Кассандра Хэттон, вице-президент Sotheby’s]:

«Таких вещей мы раньше не продавали, поэтому основывались на оценке других предметов. Но никогда не знаешь, что произойдёт на аукционе. Стоимость определяет рынок».

Аукцион в Нью-Йорке посвятили 48-й годовщине первой высадки человека на Луну. На торги также выставили и другие лоты, связанные с этим событием. В общей сложности – более 170 предметов.