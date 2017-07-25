Майкоп впервые принял Международный кинофестиваль

В Майкопе впервые проходит Международный кинофестиваль. В курортный город на Северном Кавказе привезли 43 картины со всего мира.

[Виталий Карякин, организатор Майкопского кинофестиваля]:

«Не каждый поедет из провинции в Москву. Мы идем к людям. В планах — Саратов, в планах — Краснодар, в планах — такой город, как Надым».

Лучший студенческий фильм — картина молодого режиссера из Ставрополя Дмитрия Москвитина. Он раскрывает тему столкновения ценностей двух поколений: современного и времён Великой отечественной войны.

[Дмитрий Москвитин, лауреат кинофестиваля из Ставрополя]:

«Очень важно помнить историю, исторические факты, которые происходили, и учиться на ошибках предков. На ошибках и на подвигах».

Лучшей документальной картиной признан фильм «Свободный Китай. Мужество верить». Он рассказывает историю узников совести, практикующих древний цигун Фалуньгун. Они прошли через китайские трудовые лагеря и едва не стали жертвами извлечения органов.

[Виталий Карякин, организатор кинофестиваля]:«Я ещё рожденный в СССР, учился в советской школе, был пионером. Помню, если сказала партия за это голосовать, все поднимали руки голосовали. Практически ни у кого не было своего мнения. Не было свободы мысли, вероисповедания. Мы уже начали отвыкать от этого, забывать. Сейчас то, что переживал СССР, наша страна — в ещё более жестокой форме творится в Китае».

Кинофестиваль проходит в течение трёх дней. Фильмы показывают в режиме нон-стоп.