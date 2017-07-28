Почему среди игроков в американский футбол высокий уровень самоубийств?

Поставить диагноз о наличии хронической травматической энцефалопатии можно только при вскрытии. Однако это опасное заболевание мозга может угрожать игрокам в американский футбол любого возраста.

Это подтвердили учёные из Бостонского университета. Они исследовали мозг 202 умерших футболистов. И в 87% случаев выявили хроническую травматическую энцефалопатию.

Этот недуг может привести к потере памяти, депрессии и слабоумию. Возникает он в результате многократных ударов по голове.

Исследование проводили на мозговой ткани, которую в основном предоставили родственники умерших футболистов.

[Энн Макки, невропатолог из Бостонского университета]:

«80% мозговой ткани нам передали члены семей, обеспокоенные тем, какое состояние было у их близких. Это говорит о том, что эта болезнь существует и связана с футболом».

Хроническую травматическую энцефалопатию обнаружили у 110 из 111 ныне покойных бывших игроков профессиональной Национальной футбольной лиги.

Майк Адалле — также бывший игрок профессиональной футбольной команды США. Сегодня он страдает от деменции — приобретенного слабоумия.

[Майк Адалле, бывший игрок НФЛ]:

«Думаю, многие игроки воспринимали себя как рок-звезд. Ты отдавал, ты вкладывал всю свою энергию в себя, потому что за это хорошо платили и люди приходили смотреть, как ты играешь».

Повреждение головного мозга выявили как у профессиональных спортсменов, так и у начинающих. В том числе у тех, кто играл только несколько лет во время учебы в колледже или университете.

Семь из 14 старшеклассников, чей головной мозг исследовали, покончили жизнь самоубийством. В общей сложности в результате суицида умерли 10% среди 177 человек, у которых диагностировали хроническую травматическую энцефалопатию.

В то же время, это исследование не является окончательно показательным. Оно было проведено только среди тех футболистов, чьи родственники дали на это согласие.