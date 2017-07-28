Ford Mustang – самый продаваемый спорткар в мире

Мощный американский Ford Mustang быстро становится мировым фаворитом. Более 150 тысяч автомобилей этой марки продали в прошлом году. Таким образом, машина стала самым продаваемым спорткаром в мире. Достижение становится ещё более знаковым на фоне того, что продажи авто в США сократились на 13%.

Американцы любят Mustang за его неординарную внешность и породистое рычание двигателя.

[владелец автомобиля Ford Mustang]:

«Обожаю «Мустанги», всегда их любил. Люблю, как они звучат».

По данным IHS Markit, в прошлом году по объёмам продаж Mustang обогнал Porsche 911, BMW M4 и Chevrolet Camaro. Производитель сделал верный маркетинговый ход, выпустив в 2015 году Mustang шестого поколения, который можно собирать как с левым, так и с правым рулём.

[Скот М. Келлер, куратор музея LeMay’s American’s Car]:

«Неудивительно, что треть продаж «Мустангов» происходит за пределами США. Их любят в Европе, любят во всём мире».

Есть поклонники даже в Азии. Бывшему китайскому автогонщику Ричарду Го эта машина буквально запала в душу. В 2011 он даже решил основать в Пекине фан-клуб Ford Mustang, в котором уже 3000 членов.

[Ричард Го, основатель фан-клуба Ford Mustang]:

«После покупки своего первого «Мустанга» каждый раз, когда думаю сменить машину, чувствую, что у других автомобилей не такой великолепный дизайн, либо слишком лёгкий руль, и нет удовольствия от вождения. Только «Мустанг» для меня самый лучший».

В этом году компания Ford планирует поставлять модель Mustang в 140 стран мира, включая Китай.