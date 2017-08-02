02 августа 2017

В польском Щецине проходит фестиваль песчаных скульптур

| 0

Словно из-под земли вырастает грозная зубастая акула с добычей в пасти, неподалёку обосновался морской конёк. В польском городе Щецин проходит пятый фестиваль песчаных скульптур. Его тема – «Глубокое море».

Площадку украсили морские божества и даже для самого капитана Джека Воробья нашлось место.

Но в этом году скульпторам пришлось трудиться дольше, чем обычно.

[Эля Бланка, соорганизатор фестиваля]:
«В основном, на создание одной скульптуры уходит примерно неделя. Но в этих погодных условиях фигуру Джека Воробья делали приблизительно две недели».

В рамках фестиваля проходят и мастер-классы для детей. Обучают ребятишек профессиональные скульпторы. Показывают, как пользоваться специальными инструментами, и дают возможность проявить фантазию.

Перед фестивалем на площадку привезли более 400 тонн песка.

[Эля Бланка, соорганизатор фестиваля]:
«Песок должен быть специальным. Наш спонсор доставляет его из своих шахт. Я проверяю его качество. Иногда песок идеальный, иногда не самый лучший, но из него всё равно можно что-то создать».

По словам организаторов, цель фестиваля – позволить людям хорошо и с пользой провести время. Продлится мероприятие до 20 августа.

В польском Щецине проходит фестиваль песчаных скульптурПольша проигнорирует решение Суда ЕС и продолжит вырубку в Беловежской пущеТысячи поляков протестуют против судебной реформыПрезидент Польши наложит вето на законопроекты о судебной реформеЕС призывает Польшу отказаться от спорной судебной реформыПоляки продолжают протестовать против судебной реформыПольшу могут лишить права голоса в ЕС из-за судебной реформыГигантский велосипедист из тюльпанов украсил парк в ПознаниПринц Уильям и Кейт посетили бывший концлагерь в ПольшеУчёные считают съедобных насекомых ответом на нехватку еды в будущем

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *



Наш канал в Телеграм




© 2002-2017 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фото материалы, в сети Интернет допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.