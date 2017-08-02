В польском Щецине проходит фестиваль песчаных скульптур

Словно из-под земли вырастает грозная зубастая акула с добычей в пасти, неподалёку обосновался морской конёк. В польском городе Щецин проходит пятый фестиваль песчаных скульптур. Его тема – «Глубокое море».

Площадку украсили морские божества и даже для самого капитана Джека Воробья нашлось место.

Но в этом году скульпторам пришлось трудиться дольше, чем обычно.

[Эля Бланка, соорганизатор фестиваля]:

«В основном, на создание одной скульптуры уходит примерно неделя. Но в этих погодных условиях фигуру Джека Воробья делали приблизительно две недели».

В рамках фестиваля проходят и мастер-классы для детей. Обучают ребятишек профессиональные скульпторы. Показывают, как пользоваться специальными инструментами, и дают возможность проявить фантазию.

Перед фестивалем на площадку привезли более 400 тонн песка.

[Эля Бланка, соорганизатор фестиваля]:

«Песок должен быть специальным. Наш спонсор доставляет его из своих шахт. Я проверяю его качество. Иногда песок идеальный, иногда не самый лучший, но из него всё равно можно что-то создать».

По словам организаторов, цель фестиваля – позволить людям хорошо и с пользой провести время. Продлится мероприятие до 20 августа.