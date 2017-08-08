Самое большое сердце представили в Торонто

В Королевском музее Онтарио представили самое большое сердце в мире. Оно принадлежит одному из двух синих китов, чьи туши выбросило на побережье канадской провинции Ньюфаундленд и Лабрадор три года назад.

[Бёртон Лим, представитель музея]:

«Встретить тушу синего кита на суше — большая редкость. Обычно они тонут, поскольку у них не так много жира или подкожного сала, как у других видов китов».

Размер органа — полтора метра на метр 20 см. Вес — более 180 кг.

[Бёртон Лим, представитель музея]:

«Некоторые динозавры, такие как зауроподы, длиннее, но по весу синий кит — самое тяжёлое животное, которое когда-либо жило на Земле, и, конечно, его сердце — самое большое».

После извлечения сердце отправили в немецкий Бранденбург, где пластинировали. То есть его забальзамировали при помощи силиконового полимера, удалив всю воду.

Сейчас это сердце помогает учёным лучше понять физиологию синего кита.

[Бёртон Лим, представитель музея]:

«Это первое и единственное имеющееся у нас сердце синего кита, так что теперь мы измеряем его камеры и диаметр кровеносных сосудов. Мы получаем точные размеры, которые раньше высчитывали приблизительно».

Сердце будут демонстрировать в Королевском музее Онтарио до 4 сентября в рамках экспозиции под названием «Из глубин: история синего кита».