Малоизвестную албанскую деревню откроют для туристов

Албанская деревня Нивица спряталась высоко в горах, где рай для коз, а время словно остановилось. Об этом посёлке знают даже не все албанцы, но теперь его хотят открыть для туристов.

Нивица хранит свидетельства событий времён Римской и Османской империй. Здесь, на лоне природы, можно насладиться тишиной и уединением, вспомнить, как жили наши предки.

[Аурон Таре, глава агентства по развитию береговой линии]:

«Здесь проходили римские войска, проходили норманны и турки-османы. Эти места видели Первую и Вторую мировые войны. Здесь много чего происходило. Плюс к этому – великолепная природа и аутентичный образ жизни».

Как и 4000 лет назад, местные жители держат коз и овец, ходят в горы за дикими травами и возят груз на ослах.

Сейчас деревню расчищают от мусора и строят отель для туристов, а сельчан готовят к переменам.

[Лёрена Синатракай, сотрудница агентства по развитию береговой линии]:

«Люди здесь держат коз и коров, выращивают овощи – это единственное, к чему они привыкли. Теперь они пытаются осознать пользу туризма, о котором раньше и не задумывались. Думаю, они готовы работать над его развитием».

Пока в Нивице бывают только молодые туристы из Европы. Останавливаются здесь в палатках. Но кто-то снимает комнаты у местных жителей. Для них это дополнительный источник дохода.

Даландюше Мерио уехала из деревни в город двадцать лет назад. Узнав о новом проекте, вернулась. Ремонтирует дом и сдаёт комнаты туристам.

[Даландюше Мерио, жительница Нивицы]:

«Я счастлива, что деревня оживает. Раньше все уезжали. Теперь люди возвращаются и ремонтируют дома. Жизнь снова кипит».

Впрочем, в Нивицу не планируют привлекать слишком много туристов. Не хотят разрушать уклад местной жизни и опасаются навредить окружающей среде.