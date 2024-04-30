Колумбийский университет начал отстранять от учёбы протестующих студентов

Колумбийский университет в Нью-Йорке начал отстранять от учёбы пропалестинских активистов, которые отказались убрать палаточный лагерь в..

Колумбийский университет в Нью-Йорке начал отстранять от учёбы пропалестинских активистов, которые отказались убрать палаточный лагерь в кампусе. До этого администрация вуза сообщила, что переговоры с протестующими зашли в тупик.

Декан университета Минуш Шафик сказала, что общение со студенческими организациями и академическими лидерами длилось много дней. Однако демонстрантов не смогли убедить убрать десятки палаток, установленных в знак протеста против войны Израиля в секторе Газа.

Как говорят в администрации вуза, лагерь создал враждебную среду для многих еврейских студентов и преподавателей, а также шум, отвлекающий внимание и мешающий преподаванию, обучению и подготовке к выпускным экзаменам.

Шафик также отметила, что вуз не будет отказываться от вложений средств из Израиля, что было ключевым требованием протестующих. Вместо этого она предложила инвестировать в здравоохранение и образование в секторе Газа и сделать информацию о прямых инвестициях в Колумбийский университет более прозрачными.

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Протестующие пообещали сохранить свой лагерь на территории кампуса Нью-Йорка до тех пор, пока вуз не выполнит их требования, включая амнистию для студентов и преподавателей, наказанных за участие в протестах.

Протесты вспыхнули две недели назад. Тогда, по мнению многих критиков, декан Колумбийского университета отреагировала слишком жёстко. Она вызвала полицию для демонтажа лагеря. В итоге было арестовано более 100 человек.

Однако протестующие разбили его снова уже 18 апреля. Кроме того, арест демонстрантов стал толчком для организации подобных забастовок в десятках вузов по всем США.

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