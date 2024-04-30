Педро Санчес остаётся на посту премьер-министра Испании

Премьер-министр Испании заявил, что остаётся на посту. Чтобы принять решение о своём политическом будущем, Педро Санчес..

Премьер-министр Испании заявил, что остаётся на посту. Чтобы принять решение о своём политическом будущем, Педро Санчес брал пятидневный отпуск, чем шокировал страну. Этот шаг стал ответом на предварительное судебное расследование в отношении его супруги Бегоньи Гомес.

Теперь же Санчес обещает не только остаться, но и работать ещё усерднее.

[Педро Санчес, премьер-министр Испании]:

«Я решил продолжать и, если возможно, ещё больше укреплять свои позиции премьер-министра в правительстве Испании. Это не какое-то обычное дело. Всё будет по-другому, и я могу это гарантировать».

Заявление Санчеса вызвало облегчение у его союзников в коалиционном правительстве, которое в прошлом году было с трудом сформировано при поддержке региональных левых партий. Отставка премьера потребовала бы новых выборов.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Оппозиция, в свою очередь, отреагировала насмешками.

[Альберто Нуньес Фейхоо, лидер Народной партии]:

«Насчёт того, что премьер-министр с лёгкостью выставляет себя глупцом, мне нечего сказать, это его дело. Но если моя страна пойдёт по такому пути, то я хотел бы высказать своё мнение. В Испании нет правителя, достойного своих граждан».

У жителей Мадрида все эти события с отпуском и размышлениями вызвали раздражение. Но многие рады, что не стало ещё хуже.

[жительница Мадрида]:

«Думаю, неплохо, что он остался. Сейчас стране не нужны новые выборы или смена правительства». [житель Мадрида]:

«Это никого не застигло врасплох. Мы все знали, что это всего лишь его маленький трюк».

Аналитики считают, что поступок Санчеса ни на что особо не повлияет. Между политическими оппонентами в Испании и так нет взаимопонимания.

[Игнасио Хурадо, политолог]:

«Не думаю, что это вообще что-то изменит. Если только оппозиция теперь увидит возможность атаковать правительство, по сути сказать, слабое правительство. Думаю, в ближайшие недели политический климат ухудшится».

На прошлой неделе городской суд заявил, что рассматривает жалобу, поданную на жену Санчеса. Организация «Чистые руки» обвинила её в использовании своего положения для влияния на деловые сделки. В то же время организация признаёт, что выводы сделаны на основании статей в СМИ. Прокуроры заявили, что жалобу надо просто отклонить.

По мнению оппозиции, реакция Санчеса оказалась неподобающей для европейского лидера, и это всего лишь тактический ход, сделанный для того, чтобы заручиться поддержкой избирателей.

Короткая ссылка на эту страницу: