Автобус сорвался в пропасть в Перу: десятки жертв

Автобус с пассажирами сорвался в пропасть в Перу. Сообщается о 25 погибших и более чем 13..

Автобус с пассажирами сорвался в пропасть в Перу. Сообщается о 25 погибших и более чем 13 пострадавших.

Инцидент произошёл в Андах на севере страны.

Пассажирский автобус следовал из города Селендин в город Сорочуко.

[Марсиаль Вильянуэва, мэр Сорочуко]:

«Автобус перевернулся и упал в пропасть. 25 человек погибли, есть и пострадавшие. Это трагедия. Это требует размышлений, чтобы люди были осторожнее на дорогах».

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В Селендине объявлен трёхдневный траур по погибшим.

Подобные ДТП в Перу – явление частое. Так, в сентябре прошлого года в результате похожего инцидента погибло около 20 человек. А в начале прошлого года 24 человека стали жертвами ДТП, когда автобус также упал с обрыва.

Движение на горных трассах очень опасное и требует от водителей предельной осторожности, которой они нередко пренебрегают. Что именно стало причиной нынешнего ДТП, ещё предстоит выяснить в ходе следствия.

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