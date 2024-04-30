Град с куриное яйцо, снегопады и торнадо: непогода терзает провинции Китая

Сильный ливень с градом обрушился на город Фучжоу в южно-китайской провинции Цзянси. Град кое-где был размером..

Сильный ливень с градом обрушился на город Фучжоу в южно-китайской провинции Цзянси. Град кое-где был размером с куриное яйцо и побил окна автомобилей.

Тем временем, смертоносный торнадо разрушил большой склад шин в южно-китайском городе Гуанчжоу. Смерч обрушился на район Байюнь, убив пять человек. 33 человека получили травмы.

Между тем, в северной провинции Хэбэй снег покрыл некоторые районы города Чэндэ, а температура упала до минус пяти градусов по Цельсию.

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[местная жительница]:

«Я вышла из дома, и мне показалось, что снова пришла зима. Вчера было по-весеннему, но сегодня пошёл снег».

В последние недели Китай столкнулся с чередой экстремальных погодных условий. Так, на юге страны наводнения затопили города в густонаселённой дельте Жемчужной реки после рекордных дождей.

Отметим, что в прошлом году от погодных катаклизмов сильно пострадала юго-восточная провинция Цзянсу. Сначала проливные дожди вызвали там оползни и массовую эвакуацию. Затем пронёсся сильный торнадо, убив десять человек.

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