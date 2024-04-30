Греко-иллирийский шлем возрастом 2500 лет нашли в Хорватии

Греко-иллирийский шлем возрастом 2500 лет нашли при раскопках на полуострове Пелешац в Хорватии. Артефакт обнаружили в..

Греко-иллирийский шлем возрастом 2500 лет нашли при раскопках на полуострове Пелешац в Хорватии. Артефакт обнаружили в каменном кургане. Эта находка позволяет учёным по-новому взглянуть на историю и культуру иллирийцев.

В руки археологов попал уже второй такой шлем. Первый нашли в 2020 году.

[Хрвое Потребица, археолог]:

«Мы видим, что в V веке до нашей эры здесь появилась очень могущественная элита. Входящие в неё люди демонстрируют престиж, надевая такое эксклюзивное воинское снаряжение, как греко-иллирийский шлем. Эти предметы указывают на экономические и культурные связи Средиземноморья с остальной Европой».

Найденный шлем не использовали как ритуальный предмет во время погребения. Вероятно, это был дар божеству или какому-либо человеку, оставленный намного позже похорон.

[Хрвое Потребица, археолог]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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Предки иллирийцев – это кочевые индоевропейские племена, которые мигрировали на территорию Иллирии с севера. По мнению учёных, они поселились на восточном побережье Адриатического моря примерно 3000 лет назад. В V веке до нашей эры иллирийцы достигли пика своего процветания.

[Домагой Перкиц, археолог]:

«О богатстве общины, которая жила здесь, можно судить по многим артефактам, найденным в могильных курганах. Вероятно, оно появилось благодаря торговле и контролю над торговыми путями, проходящими с юго-востока на северо-запад и далее в глубь Балкан».

Археологи нашли десятки курганов рядом с деревнями Закоторац и Накована.

[Иван Памиц, краевед]:

«Эти курганы были разграблены римлянами, которые прибыли сюда в последние десятилетия I века до нашей эры. В то время Октавиан, будущий римский император, возглавлял военные кампании против иллирийцев на восточном побережье Адриатики».

Древние римляне покорили иллирийцев, и те постепенно ассимилировались с другими народностями. Иллирийская культура и язык исчезли.

Вместе с шлемом археологи нашли стеклянные бусы и другие украшения, а также фибулы – застёжки для одежды.

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