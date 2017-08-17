Из зоопарка Венесуэлы украли животных, чтобы их съесть

Полиция Венесуэлы расследует кражу питомцев из зоопарка города Маракайбо. За последние несколько недель злоумышленники похитили животных примерно десяти видов, включая буйвола и двух ошейниковых пекари, которые внешне похожи на свиней.

Полиция предполагает, что животных украли с целью их съесть. Оставшихся обитателей зоопарка теперь охраняют.

[Луис Моралес, представитель полиции]:

«Теперь здесь находится национальная полиция, которая, координируясь с директором зоопарка, патрулирует территорию дважды в сутки – днём и ночью, делая обход».

По мнению директора зоопарка, животных похитили наркоторговцы, чтобы продать их мясо голодающим венесуэльцам.

[Леонардо Нунес, директор зоопарка]:

«Животные десяти видов были украдены, включая птиц и млекопитающих. Но преступники не трогают рептилий или хищных кошек. Они пользуются добротой и кротостью животных, у которых нет той агрессии, какая бывает при жизни в дикой природе».

Венесуэла уже несколько лет погружена в экономический кризис. Ситуация резко ухудшилась из-за снижения мировых цен на нефть. Гиперинфляция привела к тому, что люди не могут обеспечить себя и свои семьи. Кроме того, в стране огромный дефицит основных продуктов питания и товаров первой необходимости.

Экономический кризис сказался и на питомцах зоопарков. По словам представителей профсоюза, в прошлом году только в Каракасе умерли от голода 50 животных. При этом правительство отрицает, что питомцы зоопарков голодают.

Президент Николас Мадуро обвиняет в нехватке продовольствия и других товаров оппозицию. По его словам, она с помощью США ведёт против него экономическую войну. Между тем, оппозиционные лидеры и бизнесмены считают, что кризис наступил из-за неумелого управления страной.