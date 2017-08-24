24 августа 2017

Зачем в Японии создали робота-священника?

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Робота-священнослужителя представили в Токийском международном выставочном центре. Его создала одна из японских компаний. Назвали андроида «Пеппером». Его предназначение – читать священное писание на погребальной церемонии.

Производители считают, что такой робот облегчит экономическое бремя японцев. Он стоит чуть более 450 долларов США. Услуги человека-священнослужителя обойдутся почти в пять раз дороже.

[Митио Инамура, сотрудник компании Nisseieco]:
«Сейчас мало кто ходит в храмы и жертвует деньги священнослужителям, особенно – в сельской местности. У священнослужителей нет денег, и многие перешли на неполный рабочий день. Это значит, что они не смогут читать буддийские сутры утром и ночью. Мы подумали, что эту роль может выполнить Пеппер».

Однако монахи, да и простые верующие люди, не понимают, как неодушевлённая машина может заменить живого человека.

[монах]:
«Самое главное — в том, можно ли вложить духовность в машину, поскольку я считаю, что духовность – основа религии. Я пришёл сюда, потому что хочу посмотреть, способен ли Пеппер быть таким».

[посетитель]:
«Я в шоке от того, что робот проводит погребальную церемонию. Ведь даже человеку сложно достичь должного эффекта».

Робота-священнослужителя будут демонстрировать до 25 августа.

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