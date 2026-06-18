Обмороки из-за нехватки еды: как кубинские пенсионеры выживают на 7 долларов в месяц

85-летний житель Кубы Саградо Армандо Гарсия говорит, что больше не чувствует уверенности в будущем. Он бывший..
Дата загрузки: 2026-06-18
85-летний житель Кубы Саградо Армандо Гарсия говорит, что больше не чувствует уверенности в будущем. Он бывший сотрудник Министерства социального обеспечения и надеялся на систему социальной защиты. Однако на фоне нехватки топлива, продуктов и медикаментов его жизнь становится всё сложнее.
[Саградо Армандо Гарсия, пенсионер]:
«Они больше заботятся о пропаганде, чем о фактах. Для них важнее обвинить во всём блокаду, а не заботиться о пожилых. Я считаю, что мы не просто уязвимы – мы беспомощны. Я сам падал прямо на улице из-за недоедания».
После революции власти Кубы обещали гражданам доступ к базовым социальным услугам, включая льготное продовольствие, здравоохранение, образование, общественный транспорт и пенсионное обеспечение.
Однако экономика страны много лет в упадке из-за коррупции и плохого управления. Ситуация резко ухудшилась после того, как США в конце января начали ограничить поставки топлива на остров.
Кроме того, население Кубы стареет быстрее всех среди стран Латинской Америки. Сегодня более четверти жителей – старше 60 лет.
Главные причины – резкое снижение рождаемости и массовая эмиграция молодёжи. С 2021 года население Кубы сократилось примерно на 10% и теперь составляет менее 10 миллионов человек.
На фоне экономических трудностей кубинское песо потеряло около трети своей стоимости по отношению к доллару. В результате пенсии многих пожилых людей по курсу чёрного рынка сократились до эквивалента примерно семи долларов в месяц.
При этом средний ежемесячный доход на острове составляет около 15 долларов.
Для многих кубинцев полноценное питание и медицинская помощь становятся всё менее доступными.
Сегодня даже небольшие денежные переводы от родственников, живущих за границей, становятся важным источником поддержки для многих семей.
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