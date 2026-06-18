85-летний житель Кубы Саградо Армандо Гарсия говорит, что больше не чувствует уверенности в будущем. Он бывший..

Обмороки из-за нехватки еды: как кубинские пенсионеры выживают на 7 долларов в месяц

85-летний житель Кубы Саградо Армандо Гарсия говорит, что больше не чувствует уверенности в будущем. Он бывший сотрудник Министерства социального обеспечения и надеялся на систему социальной защиты. Однако на фоне нехватки топлива, продуктов и медикаментов его жизнь становится всё сложнее.

[Саградо Армандо Гарсия, пенсионер]:

«Они больше заботятся о пропаганде, чем о фактах. Для них важнее обвинить во всём блокаду, а не заботиться о пожилых. Я считаю, что мы не просто уязвимы – мы беспомощны. Я сам падал прямо на улице из-за недоедания».

После революции власти Кубы обещали гражданам доступ к базовым социальным услугам, включая льготное продовольствие, здравоохранение, образование, общественный транспорт и пенсионное обеспечение.

Однако экономика страны много лет в упадке из-за коррупции и плохого управления. Ситуация резко ухудшилась после того, как США в конце января начали ограничить поставки топлива на остров.

Кроме того, население Кубы стареет быстрее всех среди стран Латинской Америки. Сегодня более четверти жителей – старше 60 лет.

Главные причины – резкое снижение рождаемости и массовая эмиграция молодёжи. С 2021 года население Кубы сократилось примерно на 10% и теперь составляет менее 10 миллионов человек.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

На фоне экономических трудностей кубинское песо потеряло около трети своей стоимости по отношению к доллару. В результате пенсии многих пожилых людей по курсу чёрного рынка сократились до эквивалента примерно семи долларов в месяц.

При этом средний ежемесячный доход на острове составляет около 15 долларов.

Для многих кубинцев полноценное питание и медицинская помощь становятся всё менее доступными.

Сегодня даже небольшие денежные переводы от родственников, живущих за границей, становятся важным источником поддержки для многих семей.

Короткая ссылка на эту страницу: