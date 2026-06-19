Исламисты напали на аэропорт в столице Нигера: погибли 13 человек

Атака на международный аэропорт и военную авиабазу в столице Нигера унесла жизни 11 сотрудников сил безопасности..
Дата загрузки: 2026-06-19
Атака на международный аэропорт и военную авиабазу в столице Нигера унесла жизни 11 сотрудников сил безопасности и двух гражданских лиц. Ликвидированы 22 боевика, ещё 20 подозреваемых задержаны. Кроме того, военные обнаружили и изъяли гранатомёты, винтовки, гранаты, патроны и средства связи.
Джихадисты напали в 6 утра по местному времени. Они проникли на территорию аэропорта и добрались до грузовых терминалов. Военные отбивали атаку несколько часов. Потом начался розыск оставшихся боевиков. К операции даже присоединились местные жители.
Ответственность за нападение взяла группировка «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин», признанная террористической и запрещённая в России и других странах. Эта джихадистская военизированная организация называет себя веткой «Аль-Каиды», которая также признана террористической и запрещена на территории РФ и других стран.
Это уже второе за пять месяцев нападение на международный аэропорт в Ниамее – столице Нигера. На территории воздушной гавани также находится военная авиабаза. Атака свидетельствует о сохраняющейся нестабильности в регионе Сахель.
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