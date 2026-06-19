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Учёные выяснили, что козы умеют понимать человеческий голос

Учёные выяснили, что козы умеют понимать человеческий голос

Козы могут улавливать интонации человеческого голоса и использовать это как подсказку, чтобы найти еду. К такому..

Дата загрузки: 2026-06-19

Учёные выяснили, что козы умеют понимать человеческий голос

Козы могут улавливать интонации человеческого голоса и использовать это как подсказку, чтобы найти еду. К такому выводу пришли исследователи из Цюрихского университета после эксперимента с домашними козами.

Животным предлагали выбрать один из двух контейнеров. В это время за стеной находился человек, которого козы не видели. Исследователь говорил со стороны одного из контейнеров, где находилась награда. В большинстве случаев козы выбирали правильное направление чаще, чем это могло бы произойти случайно.

[Саймон Таунсенд, исследователь]:
«Мы уже давно знаем, что виды, одомашненные человеком, похоже, развили довольно сложные социально-когнитивные способности. Например, мы знаем, что собаки научились использовать человеческие сигналы и подсказки. Это исследование подтверждает, что другой одомашненный вид – козы – тоже способен обращать внимание на конкретные сигналы».

Исследователи отмечают, что дикие животные с близкими к человеку способностями не демонстрируют такого поведения. По их мнению, одомашнивание могло сыграть важную роль в развитии умения воспринимать сигналы людей.

[Саймон Таунсенд, исследователь]:
«Мы знаем, что дети, человеческие дети, способны делать это, и знаем, что одомашненные виды животных тоже способны, но животные, которые не являются одомашненными, например шимпанзе, на это не способны».

Авторы работы считают, что способность замечать человеческие сигналы могла закрепиться у животных в процессе совместной жизни с людьми. На протяжении тысячелетий люди выбирали тех особей, которые лучше с ними взаимодействовали.

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