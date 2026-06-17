В Таиланде из-под воды показалась станция «Дороги смерти» времён Второй мировой войны

В Таиланде после снижения уровня воды в водохранилище впервые более чем за 40 лет появилась станция..

В Таиланде после снижения уровня воды в водохранилище впервые более чем за 40 лет появилась станция «Нитхе». Это был один из крупных узлов так называемой «Дороги смерти», построенной во время Второй мировой войны.

Исследования необходимо завершить до августа. Территория будет вновь затоплена во время сезона дождей.

Железная дорога длиной 415 километров соединяла территории современных Таиланда и Мьянмы. Во время войны японские власти задействовали для её строительства около 60 тысяч военнопленных и сотни тысяч азиатских рабочих. По историческим данным, на стройке погибло более 12,5 тысяч военнопленных и около 75 тысяч рабочих.

[Эндрю Сноу, исследователь]:

«Когда появляется возможность попасть в некоторые из этих мест, которые обычно находятся под водой, можно задокументировать и сфотографировать территории, остающиеся недоступными большую часть года».

Дед австралийца Мартина Фрайера погиб во время строительства железной дороги в качестве военнопленного. Для изучения местности Мартин сравнивает архивные аэрофотоснимки военного времени с историческими картами.

[Мартин Фрайер, независимый исследователь]:

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«Для меня это место представляет особый интерес ещё и потому, что помогает понять, через что прошли те люди. Я также могу увидеть страну и местность, в которой им пришлось жить и работать».

Новость о появлении станции привлекла и туристов. Некоторые преодолели сотни километров, чтобы увидеть объект, который десятилетиями оставался скрытым под водой.

[Чаннаронг Ноймала, турист]:

«Я думаю, это хорошая возможность узнать больше о части «Дороги смерти», которая находилась под водой, и открыть для себя что-то новое. А ещё – вспомнить солдат союзников, которых здесь держали в плену».

Части исторической железной дороги продолжают использовать и сегодня. Они служат транспортным маршрутом и остаются одной из самых посещаемых достопримечательностей региона.

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