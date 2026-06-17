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Немецкий футбольный болельщик украсил свой дом флагами сборных ЧМ-2026

Немецкий футбольный болельщик украсил свой дом флагами сборных ЧМ-2026

Чемпионат мира по футболу в самом разгаре, и волнение в странах-участницах нарастает. А один немецкий болельщик..

Дата загрузки: 2026-06-17

Немецкий футбольный болельщик украсил свой дом флагами сборных ЧМ-2026

Чемпионат мира по футболу в самом разгаре, и волнение в странах-участницах нарастает. А один немецкий болельщик даже украсил стену своего дома в Ной-Ульме флагами всех 48 сборных, представленных на турнире. Гюнтер Крейсль коллекционирует флаги уже много лет.

[Гюнтер Крейсль, болельщик]:
«У нас висит 48 флагов, начиная с Мексики наверху и заканчивая группой L в самом конце. Колумбия тоже в этом списке. И эти 48 команд сейчас проводят матчи в групповом этапе».

Флаги занимают большое пространство, но соседи не протестуют.

[Гюнтер Крейсль, болельщик]:
«Соседям нравится на это смотреть и разделять со мной радость. Они говорят: «Это здорово! Продолжайте в том же духе»».

По мере того как сборные будут выбывать из соревнований, флагов на доме будет становиться меньше.

Чемпионат мира стартовал 11 июня. Финал состоится 19 июля в Ист-Ратерфорде в американском штате Нью-Джерси.

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