Шведская аптека дала работникам время на дружбу, чтобы победить одиночество

Оплачиваемые встречи с друзьями Швеция Шведская аптечная сеть оплачивает сотрудникам время общения с друзьями и семьёй...

Оплачиваемые встречи с друзьями

Швеция

Шведская аптечная сеть оплачивает сотрудникам время общения с друзьями и семьёй. Эксперимент под названием «Забота о дружбе» рассчитан на год и направлен на борьбу с одиночеством.

В нём участвуют 11 работников компании. Им выделили 15 минут рабочего времени в неделю или один час в месяц, а также небольшую сумму денег на совместные занятия с близкими.

Сотрудница аптеки Ясмин говорит, что идея проекта стала для неё особенно важной после личных потерь. Она использовала выделенное время для встреч с друзьями и отцом.

[Ясмин Линдберг, сотрудница аптеки Apotek Hjärtat]:

«Моя мама недавно умерла, и я увидела, как это повлияло на отца, потому что он заботился о ней около 10 лет. Она была больна, и когда умерла, его жизнь изменилась. Он был довольно одиноким, потому что у него больше не было социальной жизни: он заботился о ней. А я сама долгое время тоже чувствовала себя одинокой, поскольку мы с мужем расстались, и социальная жизнь просто исчезла».

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Представитель сети аптек Пер Бергман отмечает, что сотрудникам дали возможность самим выбрать, как использовать это время.

[Пер Бергман, руководитель отдела кадров Apotek Hjärtat]:

«У них был один час в месяц из рабочего времени, а также небольшая сумма денег, которую они могли использовать, чтобы встретиться с людьми. Это могла быть чашка кофе, поход в кино или что-то другое, что они выбирали сами»

По данным шведских властей, сотни тысяч взрослых жителей страны регулярно сталкиваются с одиночеством. Особенно часто проблема встречается среди пожилых людей и молодёжи.

[Крис Свадер, доцент социологии Лундского университета]:

«Люди как младшего, так и старшего возраста чаще склонны к одиночеству. Люди среднего возраста – немного реже. Безработные, разведённые, люди, которые находятся в уязвимом положении, например иммигранты или представители этнических меньшинств, тоже чаще сталкиваются с одиночеством. Бедные люди также чаще испытывают его, чем люди с большими доходами».

А создатели инициативы в сети аптек надеются, что опыт компании заинтересует других работодателей.

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