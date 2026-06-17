Король Карл III и королева Камилла дали старт Королевским скачкам в Аскоте

Король Великобритании Карл III и королева Камилла открывают Королевские скачки в Аскоте. По традиции, они проезжают..

Король Великобритании Карл III и королева Камилла открывают Королевские скачки в Аскоте. По традиции, они проезжают по скаковой дорожке в карете под аплодисменты и приветствия зрителей.

В рамках церемонии монархи также встретились с внучкой королевы Елизаветы II Зарой и её супругом Майком Тиндоллом.

Королевские скачки в Аскоте проходят ежегодно в конце июня. В них участвуют лучшие лошади со всего мира. Соревнования длятся пять дней. Самый важный из них – третий, когда проводят Золотой Кубок Аскота. В этот день лошади соревнуются в гонке на дистанции в четыре километра.

Впрочем, мероприятие славится не только скачками, но и яркими нарядами модниц, а также их шляпками.

А в этом году здесь дебютирует новая выпечка – сконат. Это гибрид британской булочки, известной как скон, и американского пончика доната. Сконат пропитывают малиновым компотом и подают со сливками и джемом.

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