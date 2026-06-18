Трамп в Версале подписал меморандум о прекращении войны с Ираном

Президент США Дональд Трамп провёл церемонию подписания меморандума о взаимопонимании с Ираном в Версальском дворце во..
Дата загрузки: 2026-06-18
Президент США Дональд Трамп провёл церемонию подписания меморандума о взаимопонимании с Ираном в Версальском дворце во Франции. На церемонии, которая прошла 17 июня, присутствовали президент Франции Эммануэль Макрон и госсекретарь США Марко Рубио.
Документ утвердили в рамках саммита «Большой семёрки» ещё ранее, в электронном виде. Со стороны Ирана его подписал президент Масуд Пезешкиан.
Меморандум носит промежуточный характер. Он предусматривает 60-дневный период переговоров для подготовки окончательного мирного договора.
Согласно опубликованным деталям, он предусматривает немедленное прекращение военных действий между сторонами и отказ от применения силы в будущем. Также стороны обязуются уважать суверенитет друг друга и работать над урегулированием оставшихся спорных вопросов.
Одним из ключевых пунктов соглашения стало восстановление судоходства через Ормузский пролив. США должны начать поэтапное снятие морской блокады и ограничений в отношении иранских портов, а Иран обязуется обеспечить безопасное прохождение коммерческих судов.
Меморандум также предусматривает постепенное снятие санкционных ограничений и разблокировку экономических операций. В документ включён план экономического восстановления Ирана объёмом не менее 300 миллиардов долларов.
Речь идёт прежде всего о механизме привлечения частных инвестиций, а не о прямом финансировании со стороны американского правительства.
Отдельный раздел посвящён ядерной программе. Иран подтверждает обязательство не создавать ядерное оружие и соглашается обсуждать дальнейшие шаги по контролю над ядерными материалами при участии Международного агентства по атомной энергии.
После новостей о меморандуме мировые цены на нефть снизились более чем на два процента, поскольку рынки ожидают возобновления поставок через Ормузский пролив и возможного возвращения иранской нефти.
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