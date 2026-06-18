Полицейские, охотники и чиновники объединились, чтобы нейтрализовать «медведя». Он вторгся на территорию школы в японской префектуре..

В Японии проходят противомедвежьи учения на фоне участившихся вторжений хищников в города

Полицейские, охотники и чиновники объединились, чтобы нейтрализовать «медведя». Он вторгся на территорию школы в японской префектуре Тотиги. Это пока учения, и медведь ненастоящий.

Группа реагирования отрабатывает чёткость действий на случай реального вторжения хищника. В процессе поиска используют карты и схемы, для наблюдения – дрон. Когда «медведя» загоняют в угол, в дело вступают охотники.

Роль лесного зверя сыграл местный молодой чиновник.

[Кэй Сато, сотрудник правительства префектуры Тотиги]:

«Я ничего не видел (в этой маске), и было жарко». Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Чиновники также попрактиковались в применении противомедвежьего перцового баллончика.

Такие учения начали проводить на фоне участившихся случаев появления медведей в городах. Недавно в Уцуномии, где живёт полмиллиона человек, несколько раз видели опасного хищника. Власти три дня подряд закрывали школы и университет.

[Тэцуя Маруяма, сотрудник правительства префектуры Тотиги]:

«С апреля этого года (в префектуре Тотиги) мы часто получаем сообщения о замеченных медведях, и таких сообщений больше, чем обычно».

В Японии в целом резко возросло количество нападений медведей. В прошлом году более 200 человек пострадали и 13 погибли. Это побудило власти принять меры, такие как противомедвежьи учения.

Короткая ссылка на эту страницу: