В Японии проходят противомедвежьи учения на фоне участившихся вторжений хищников в города

Полицейские, охотники и чиновники объединились, чтобы нейтрализовать «медведя». Он вторгся на территорию школы в японской префектуре..
Дата загрузки: 2026-06-18
Полицейские, охотники и чиновники объединились, чтобы нейтрализовать «медведя». Он вторгся на территорию школы в японской префектуре Тотиги. Это пока учения, и медведь ненастоящий.
Группа реагирования отрабатывает чёткость действий на случай реального вторжения хищника. В процессе поиска используют карты и схемы, для наблюдения – дрон. Когда «медведя» загоняют в угол, в дело вступают охотники.
Роль лесного зверя сыграл местный молодой чиновник.
[Кэй Сато, сотрудник правительства префектуры Тотиги]:
«Я ничего не видел (в этой маске), и было жарко».
Чиновники также попрактиковались в применении противомедвежьего перцового баллончика.
Такие учения начали проводить на фоне участившихся случаев появления медведей в городах. Недавно в Уцуномии, где живёт полмиллиона человек, несколько раз видели опасного хищника. Власти три дня подряд закрывали школы и университет.
[Тэцуя Маруяма, сотрудник правительства префектуры Тотиги]:
«С апреля этого года (в префектуре Тотиги) мы часто получаем сообщения о замеченных медведях, и таких сообщений больше, чем обычно».
В Японии в целом резко возросло количество нападений медведей. В прошлом году более 200 человек пострадали и 13 погибли. Это побудило власти принять меры, такие как противомедвежьи учения.
Короткая ссылка на эту страницу: