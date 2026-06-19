Внезапные наводнения опустошили деревни в Галисии

Вот так сейчас выглядят несколько деревень на севере Испании. На регион обрушились сильные грозы и внезапные..
Дата загрузки: 2026-06-19
Вот так сейчас выглядят несколько деревень на севере Испании. На регион обрушились сильные грозы и внезапные наводнения.
Непогода буквально опустошила старинный муниципалитет Виана-ду-Боло в Галисии. Оползни завалили дороги, и некоторые люди оказались отрезанными от внешнего мира.
[местная жительница]:
«Мы не смогли пойти и выпустить животных, это произошло в мгновение ока».
К счастью, обошлось без человеческих жертв. Местным жителям предстоит большая уборка.
[местная жительница]:
«Ворота во дворе сломаны, это мой дом, и он весь в грязи, это было ужасно. Ничего подобного тому, что произошло сегодня днём, никогда в моей жизни не случалось».
По данным испанских СМИ, за сутки в Галисии было зафиксировано почти 6000 ударов молнии.
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