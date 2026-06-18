Роботизированные экзоскелеты стали помощниками врачей в этой больнице в испанском городе Абадьяно. Такой способ реабилитации подходит..

Как экзоскелеты помогают пациентам в больницах и рабочим на заводах

Роботизированные экзоскелеты стали помощниками врачей в этой больнице в испанском городе Абадьяно. Такой способ реабилитации подходит пациентам, которые перенесли инсульт или получили травму спинного мозга.

Этот экзоскелет используют для восстановления подвижности ног. Устройство помогает сгибать суставы, облегчая движение. Врач регулирует скорость ходьбы, длину шага и уровень поддержки в зависимости от состояния пациента.

[Сара Гарсия, врач]:

«С помощью экзоскелета можно постепенно восстановить способность ходить. Пациент передвигается по комнате, зная, что двигается так, как должен. В процессе исправляются незначительные отклонения, вызванные болезнью».

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Реабилитологи говорят, что важно многократное повторение. Это помогает обучить нервную систему и мышцы правильным движениям.

Экзоскелет разработала компания GOGOA из Страны Басков. Инженеры также создали устройство под названием «Рука надежды» для восстановления функций кистей рук и пальцев. В этом часто нуждаются те, кто перенёс инсульт.

У пациентов сохраняется некоторая мышечная активность, но им не хватает силы или координации для выполнения повседневных движений. Устройство использует электромиографию, чтобы обнаружить электрические сигналы. Они генерируются, когда пациент пытается пошевелить рукой.

Программное обеспечение интерпретирует эти сигналы и активирует моторизованную опору, помогая завершить движение. Такой способ включает активное участие пациента в собственной реабилитации.

Некоторые специалисты считают, что однажды технологии смогут заменить врачей. Но не все с этим согласны.

[Сара Гарсия, врач]:

«В конце концов, это наш помощник и поддержка, но он не выполнит всю нашу работу».

Бакская компания также разрабатывает экзоскелеты для промышленных предприятий. Устройство помогает снизить нагрузку при выполнении физически тяжёлой работы. Исследователи считают, что в этой сфере экзоскелеты сыграют большую роль, чем в медицине.

[Антонио дель-Ама, реабилитолог]:

«Взаимодействовать со здоровым человеком проще, чем с пациентом с ограниченными возможностями. Всё намного проще. К тому же есть преимущество, поскольку в промышленности задачи очень формализованы, структурированы, и можно использовать эту информацию для создания оптимизированных экзоскелетов или любой другой мехатронной поддержки».

Экзоскелеты для рабочих тестируют в таких отраслях, как производство, логистика и строительство.

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