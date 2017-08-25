Традиционных акушерок в Боливии обучают западной медицине

Акушерка традиционной боливийской медицины Фаустина Онофре делает массаж беременной женщине. Это поможет пациентке избавиться от болей в пояснице. Большинство коренных жительниц Боливии до сих пор предпочитают обращаться не к западной, а к традиционной медицине.

[Магдалена Квиспе, пациентка]:

«Только не врачи. Они лишь наблюдают, делают уколы и просто выполняют свою работу. Это не помогает, а акушерки делают массаж, у них есть травяные настойки и всё такое».

Знания традиционной медицины передаются среди индейцев аймара и кечуа из поколения в поколение.

[Фаустина Онофре, акушерка традиционной медицины]:

«В Боливии наши бабушки и дедушки, обладавшие настоящей мудростью, увидев и прикоснувшись к (беременной женщине), уже всё знали. Мы унаследовали их способности».

Между тем в Боливии – самая высокая материнская смертность среди стран Южной Америки. Боливийские власти давно пытаются убедить индейских женщин вставать на учёт в больницы во время беременности и рожать под наблюдением врачей. В 2009 году правительство начало выделять деньги тем, кто выполнит такое условие. Однако число смертей не сократилось.

Четыре года назад правительство Эво Моралеса официально признало традиционную медицину индейцев. Теперь акушерки из народностей аймара и кечуа проходят обучение в больницах и получают разрешение принимать роды.

[Фернандо Леанес, представитель ВОЗ в Боливии]:

«Роды дома должны контролироваться. Нужно избегать таких ситуаций, когда они в итоге требуют героических усилий, чтобы спасти кому-то жизнь в последний момент. Необходимо делать всё хорошо, и лучше это делать в больнице, потому что бывают осложнения, с которыми невозможно справиться дома».

Между тем, женщины аймара и кечуа часто не хотят идти в больницу из-за того, что чувствуют там себя людьми второго сорта. Есть и те, кто не могут обратиться к врачам, поскольку живут в очень отдалённых посёлках. В таких случаях женщинам остаётся надеется только на традиционную медицину. Поэтому власти Боливии стремятся обучить как можно больше традиционных акушерок в западных больницах, чтобы они оказывали более квалифицированную помощь. Программу подготовки частично финансирует Фонд ООН в области народонаселения.